Wegen der angeblichen Annahme von Bestechungsgeldern wurde Ibhais später zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Seine Familie sprach von einem »Willkür-Urteil« und einem »Scheingericht«.

In dem Brief richtet sich Ibhais' Familie auch an die Fifa und deren Präsidenten Gianni Infantino. Sie seien »mitschuldig« an Abdullahs Inhaftierung, die Angehörigen kritisierten das »Schweigen« und die »Gleichgültigkeit« des Weltverbands. Zudem forderten sie die sofortige Freilassung.

Fair Square wendet sich laut Medienberichten in dem Fall an die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen (UN) für willkürliche Inhaftierungen. Die Fifa und das WM-OK bestätigten dem britischen »Guardian«, Kenntnis über die Inhalte des Briefs zu haben.