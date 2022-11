Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Deutschlandflagge gekauft, das erste Mal in meinem Leben. Deutschland finde ich als Land okay, alles in allem, aber unsere Flagge ist eine der hässlichsten der Welt. Das Gelb, das Rot: irgendetwas stimmt da nicht.

Der Mann im Flaggenladen muss gespürt haben, dass ich nicht oft Deutschland-Flaggen kaufe. Ich nahm sie entgegen wie einen Pferde-Porno und steckte sie in meine Tasche. Jetzt hängt sie ironisch in meinem Büro, wenn Flaggen überhaupt ironisch hängen können.

Ich habe mir dann noch eine Deutschland-Tasse gekauft. Ich war, so könnte man formulieren, im Schwarz-Rot-Geil-Rausch. Mit der Deutschland-Tasse sitze ich ab jetzt in SPIEGEL-Konferenzen. Ich werde die Kollegen grüßen und ihnen mit meiner Deutschland-Tasse zuprosten. Ich bin noch ganz neu beim SPIEGEL. Ich hoffe, dass da zwischenmenschlich was entsteht. Das Thema Deutschland verbindet uns ja irgendwie.

Ich kaufte noch eine Katarflagge. Jetzt war eh schon alles egal. Der Mann im Flaggen-Laden hat viele Katar-Flaggen im Lager. Der große Ansturm bleibe bisher aus. Ganz ehrlich: Ich habe WM-Fieber.