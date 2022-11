Auch der Austragungszeitpunkt im Winter (28 Prozent) und die fehlende Fußballtradition in Katar (24 Prozent) sind für Teile der Befragten Gründe, sich nicht für die WM zu interessieren. Doch auch Gründe jenseits des Gastgeberlandes bewegen die Deutschen: Während 51 Prozent von einem generell fehlenden Fußballinteresse berichten, kritisieren 52 Prozent die voranschreitende Kommerzialisierung des Sports.

Entsprechend gering fällt daher auch das generelle Interesse an der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer aus: 23 Prozent der Befragten erklärten, nur ein geringes Interesse am DFB-Team zu haben, 55 Prozent sogar gar keines. In 66 Prozent der Fälle sei das Interesse an der Mannschaft, die nun nicht mehr so genannt werden möchte, dabei zuletzt eher oder eindeutig gesunken.