Stindl wird bei der WM als Experte für Magenta-TV im Einsatz sein, der Sender überträgt alle 64 Spiele des Turniers.

Die Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman zu Homosexualität etwa seien »verstörend« gewesen, so Stindl. »Ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie man solch ein Gedankengut in sich tragen kann.« Salman hatte in einer ZDF-Dokumentation Homosexualität als »geistigen Schaden« bezeichnet.