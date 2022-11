WM in Katar Senegal muss auf verletzten Bayern-Stürmer Mané verzichten

Nun ist klar: Afrikas Fußballer des Jahres wird Senegal auch im weiteren Turnierverlauf nicht zur Verfügung stehen. Ein MRT habe am Donnerstag ergeben, dass »die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben«, wird Teamarzt Manuel Afonso in der Mitteilung zitiert. Schon vor der endgültigen Absage des Topstars hatte die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag nun berichtet, dass Mane weiterhin in München weilt und nicht mit dem Nationalteam nach Katar gereist ist.