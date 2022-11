Am Donnerstag gab Hansi Flick seinen Kader für die Fußballweltmeisterschaft in Katar bekannt. Es ist wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten: Der FC Bayern München stellt die meisten Spieler für die Nationalmannschaft. In der Tabelle der Vereine mit den häufigsten WM-­Nominierungen für die deutsche Elf tauchen auch einige ausländische Klubs auf, an der Spitze Real Madrid, aus dessen Reihen fünf deutsche WM-Kicker kamen beziehungsweise kommen: Günter Netzer, Uli Stielike, Sami Khedira, Toni Kroos und Antonio Rüdiger.