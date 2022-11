5,33 Millionen sahen Argentiniens Sieg in der ARD

9.17 Uhr: Den 2:0-Erfolg des zweimaligen Weltmeisters Argentinien mit Superstar Lionel Messi gegen Mexiko sahen am Samstagabend in der Live-Übertragung in der ARD 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 21,0 Prozent. Es war die meistgesehene Sendung im Ersten am Samstagabend, insgesamt bewegen sich die WM-Quoten in Deutschland weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Sané fit für Spiel gegen Spanien

9.11 Uhr: Leroy Sané steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft beim zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV). Nach SID-Informationen ist für den Profi von Bayern München zumindest ein Einsatz als Einwechselspieler möglich. Der 26-Jährige hatte die deutsche 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan wegen Knieproblemen verpasst. Am Samstagabend nahm er am Abschlusstraining teil.