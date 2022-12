Klinsmann lobt Katar für »wunderbare WM«

9.15 Uhr: Jürgen Klinsmann ist für die überbordende Euphorie seiner Sprache bekannt. Erst kürzlich, im Interview mit dem SPIEGEL , bezeichnete er alles, vom Hotelbuffet bis zum Tempo der Veränderungen in Doha, als »phänomenal«. Jetzt hat Klinsmann auch die WM als Ganzes gelobt: »Das ist eine wunderbare WM. Ein großartiger Erfolg auf dem Spielfeld und außerhalb des Spielfelds«, sagte Klinsmann, der in Katar die sogenannte »Technical Study Group« der Fifa leitet, die alle WM-Spiele für den Weltverband analysiert. Danach gefragt, ob es auch die »beste WM aller Zeiten« sei, wie Fifa-Präsident Gianni Infantino sagt, antwortete der 58-Jährige: »Ich glaube, dass man das jedes Mal sagt und so empfindet, wenn man gerade bei einer WM ist. Ich habe jedenfalls jede Weltmeisterschaft genossen, an der ich teilgenommen habe.«