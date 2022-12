Ex-Nationalspieler Kuranyi reißt sich Kreuzband bei Legendenspiel

7.15 Uhr: Der frühere deutsche Nationalspieler Kevin Kuranyi hat sich bei einem Legendenspiel während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schwer am Knie verletzt. Wie die »Bild«-Zeitung am Freitag berichtete, zog sich der 40-Jährige einen Kreuzband- und Meniskusriss zu, auch der Knorpel wurde beschädigt. »Leider hat sich die erste Vermutung bewahrheitet. Das ist ärgerlich, aber das wird schon wieder«, sagte der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart und des FC Schalke 04.