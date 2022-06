Costa Rica hat sich als 32. und letztes Team in die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gezittert – damit kommt es nach dem Sommermärchen 2006 zum Wiedersehen mit der DFB-Elf. Das Team um Star-Torwart Keylor Navas von Paris St. Germain schaffte am Dienstag im Ahmad Bin Ali Stadion im katarischen Ar-Rayyan einen höchst schmeichelhaften 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Neuseeland.