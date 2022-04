Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Erste Hälfte: Im Hinspiel (3:1) hatte die deutsche Elf nach 28 Minuten 3:0 geführt, ähnlich offensiv sollte es nun wieder losgehen. Schon nach 90 Sekunden schob Tabea Waßmuth (Wolfsburg) aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei. Die Richtung war damit vorgegeben – Torhüterin Merle Frohms kämpfte eher mit den starken Regenfällen als mit portugiesischen Torchancen –, doch bis zum ersten deutschen Treffer sollte es dauern. Das DFB-Team tat sich mit den früh angreifenden Gegnerinnen schwer, spielte nach gutem Beginn zu ungenau, vergab aber trotzdem reihenweise gute Gelegenheiten. In der 40. Minute war es so weit, nach einer Ecke von Svenja Huth staubte Lena Oberdorf (beide Wolfsburg) bei ihrem insgesamt dritten Länderspieltreffer ab. Trotzdem konnte Voss-Tecklenburg mit dieser ersten Hälfte nicht zufrieden sein.

Wenn das Mikrofon nicht aus ist: Wegen der frühen Anstoßzeiten stehen auch ARD und ZDF immer wieder in der Kritik, beide Sender sind oftmals nicht bereit, Sendeplätze am Abend zu räumen. Diesmal lief die Partie in der ARD, dabei wusste Kommentator Bernd Schmelzer immerhin zu unterhalten. »Habt ihr auch so ein Prasseln auf den Kopfhörern«, fragte er zu Beginn des Spiels. Als die Zuschauer in der folgenden Atempause überlegten, seit wann im Öffentlich-Rechtlichen geduzt wird, folgte von Schmelzer in genervtem Ton: »Ja, aber es regnet nicht mehr.« Nun war klar, dass Schmelzer sein Mikrofon nicht ausgestellt hatte, wenig später sagte er: »Ist keine Radioreportage, kann man mal Pause machen.«

Es gibt die Kleinen noch: Auch wenn Portugal das Ergebnis lange erträglich gestalten konnte, so ist nicht nur in der deutschen WM-Qualifikationsgruppe zu erkennen, dass das Leistungsgefälle im Fußball der Frauen noch ziemlich groß ist. Für die DFB-Elf war es im siebten Spiel der siebte Sieg, bei einem Torverhältnis von 33:2. In den vergangenen Tagen siegten zudem andere Topnationen wie England (10:0 gegen Nordmazedonien), Niederlande (12:0 gegen Zypern), Italien (7:0 gegen Litauen) oder Schweden (15:0 gegen Georgien). Zweite Hälfte: War der erste Treffer noch eine Wolfsburger Co-Produktion, so zogen die Münchnerinnen nach der Pause nach. Giulia Gwinn setzte sich auf der rechten Seite gut durch, ging zur Grundlinie und flankte in die Mitte. Klara Bühl war schneller als ihre Gegenspielerin und lenkte den Ball mit der Hacke ins Tor (55. Minute). Beim 3:0 ging es wieder zurück zu den Tabellenführerinnen aus der Bundesliga, Wolfsburgs Svenja Huth legte per Flanke für Felicitas Rauch auf (80.).

Bild vergrößern Alexandra Popp trägt wieder das Nationaltrikot Foto: Christof Koepsel / Getty Images