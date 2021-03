Deutschlands Sieg gegen Rumänien Einfach mal cool bleiben

Erst ein Schuss an die Latte, später dann vergebene Chancen im Zwei-Minuten-Takt: Das DFB-Team tut sich gegen Rumänien schwerer als erwartet. Manuel Neuer vermisst die Coolness, Joachim Löw will am Abschluss arbeiten.