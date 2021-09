Mutmaßliche sexuelle Übergriffe von Nationalspielern Wie Missbrauchsvorwürfe den isländischen Fußball erschüttern

Am Abend spielt die deutsche Nationalelf in Reykjavík. Einst wurden Islands Fußballer in ganz Europa gefeiert. Nun gibt es Vorwürfe: Es geht um mutmaßlichen Missbrauch, Vergewaltigungen und die Frage: Was wusste der Verband?