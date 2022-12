Mit zehn Punkten nach vier Spielen ist Wolfsburg damit nur noch von den ersten beiden Plätzen in Gruppe B zu verdrängen, wenn der SKN St. Pölten am späten Abend noch gegen Slavia Prag gewinnt. Für den VfL wäre es der elfte Viertelfinaleinzug in Folge. Aktuell ist das Team in glänzender Verfassung: In der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions-League-Gruppenphase gab es für die Wolfsburgerinnen bislang erst ein Remis, sonst nur Siege.