Women's Champions League Wolfsburg gibt 2:0 gegen Arsenal aus der Hand und bangt um Finaleinzug

In der Bundesliga hatte die Mannschaft von Tommy Stroot gerade erst die Tabellenführung an den FC Bayern München abtreten müssen, gegen Arsenal galten die Wolfsburgerinnen trotzdem als leicht favorisiert. Das lag weniger an der eigenen Stärke und mehr an den Verletzungssorgen des Gegners: Starspielerinnen wie Beth Mead, Leah Williamson und Vivianne Miedema (alle Kreuzbandriss) fehlten aufseiten des FC Arsenal.