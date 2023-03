Ungewöhnliches Lob von Leverkusens Alonso »Mit deutschen Schiedsrichtern kann man besser sprechen«

Schweres Rückspiel in Budapest mit mehr als 50.000 Fans

Die Werkself muss sich dennoch steigern, denn für das Rückspiel in einer Woche zieht der 33-malige ungarische Meister extra in die fast 70.000 Zuschauer fassende Puskás Aréna um, in der am 31. Mai auch das Endspiel stattfindet. Über 50.000 Tickets sind bereits für die Partie verkauft worden.

Bayer hatte zuvor Monaco in der Zwischenrunde rausgeworfen. Ferencváros hatte sich im Gegensatz zu Leverkusen als Erster der Gruppe H direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Beide Mannschaften trafen bereits in der Gruppenphase der Europa League in der vergangenen Saison aufeinander. Zu Hause siegte Bayer (2:1) und unterlag in Budapest (0:1).