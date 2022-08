Der Lerner: »Weniger taktische Inhalte, mehr Führung«, so beschrieb Trainer Julian Nagelsmann vor Anpfiff die Veränderung, die er im Vergleich zu seiner ersten Bayern-Saison durchgemacht haben will. In der Halbzeitpause bewies Anführer Nagelsmann Fingerspitzengefühl, als er Upamecano nach dessen Bock auf dem Spielfeld ließ. Auf der Bank der Münchner saß immerhin ein gewisser Matthijs de Ligt, der im Sommer für die Ablöse von 67 Millionen Euro zum FC Bayern gekommen war.

Die Jungen und der Alte: Mit Joe Scally und Luca Netz beorderte Gladbachs Trainer Daniel Farke zwei äußerst junge Außenspieler in seine Viererkette. Beide sind 19 – und sie hatten in München gegen die Topstars natürlich ihre Mühen. Doch ein so offensichtlicher Fehler wie der von Upamecano vor dem 1:0 unterlief ihnen nicht. An ihrer Seite half ein Routinier mit. Torwart Sommer, 33, kam immer wieder an den Ball, 19 Paraden hatte er am Ende auf dem Konto – und das an einem für ihn besonderen Tag. Der Keeper ist nun Schweizer Rekordspieler der Bundesliga. Mit seinem 266. Einsatz in Deutschlands höchster Spielklasse löste er den bisherigen Rekordhalter Ciriaco Sforza ab.