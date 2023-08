Iniesta wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate

Mit 39 Jahren hat Fußball-Weltmeister Andres Iniesta noch immer nicht genug vom Fußball. Der Spanier wechselt vom japanischen Klub Vissel Kobe zum Emirates Club. Das verkündete der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Dienstag via Twitter. Der Verein ist in der vergangenen Saison in die UAE Pro League, die höchste heimische Liga, aufgestiegen.