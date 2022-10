Der Sieg der U19 von Borussia Dortmund in der Youth League gegen den FC Sevilla ist offenbar erneut von rassistischen Vorfällen überschattet worden. Wie die Ruhr Nachrichten berichten , soll Dortmunds Abdoulaye Kamara beim 2:0-Erfolg von Sevilla-Spieler Alejandro Vázquez mit Affenlauten verunglimpft und verbal beleidigt worden sein. Bereits beim Hinspiel in Sevilla in der vergangenen Woche soll Kamara das Ziel rassistischer Anfeindungen geworden sein.