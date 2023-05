Nach dem Abschied von Béla Réthy wird Claudia Neumann das Champions-League-Finale der Männer am 10. Juni im ZDF kommentieren. Einen entsprechenden Bericht der »Bild«-Zeitung am Dienstag bestätigte ZDF-Sprecher Thomas Hagedorn auf dpa-Anfrage. Damit wird erstmals eine Frau das Königsklassen-Finale der Männer in Deutschland kommentieren. Der 66-jährige Réthy war Anfang Januar in den Ruhestand gegangen. Neben Neumann sind auch Moderator Jochen Breyer sowie die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer beim Saison-Höhepunkt in Istanbul im Einsatz.