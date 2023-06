Zeichen gegen Rassismus Brasiliens Fußballer bestreiten Länderspiel in schwarzen Trikots

Mit schwarzen Trikots hat Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft ihrem Protest gegen Rassismus Ausdruck verliehen. Beim 4:1 (2:1) im Länderspiel gegen Guinea spielte die Seleção am Samstag in Barcelona in der ersten Halbzeit ganz in Schwarz. In der zweiten Hälfte trugen die Südamerikaner wieder das traditionelle Kanariengelb.