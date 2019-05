Zlatan Ibrahimovic ist von der Disziplinarkommission der Major League Soccer (MLS) wegen einer Tätlichkeit für zwei Spiele gesperrt worden. Zudem wurde eine Geldstrafe gegen den Stürmer und Kapitän der Los Angeles Galaxy verhängt.

Das war geschehen: Ibrahimovic hatte in der 87. Minute im Heimspiel gegen New York City FC (0:2) die Latte getroffen, als New Yorks Keeper Sean Johnson auf dem Weg zurück ins Tor von hinten in den Schweden hineinläuft. Beide gingen anschließend zu Boden, Johnson wand sich, scheinbar schwer getroffen, hielt sich das schmerzverzerrte Gesicht, beide Spieler bekamen anschließend Gelb.

Die Tätlichkeit, auf die sich die MSL nun nachträglich bezieht, ist in einem Video zu erkennen, das die Liga veröffentlicht hat. In einer von zahlreichen Wiederholungen ist zu sehen, dass der Starstürmer den Torwart nach dem Rempler kräftig am Hals greift. Ebenfalls klar zu erkennen: dass Johnson sehr viel mehr aus dieser Aktion machte, als nötig.

Ibrahimovic war im März 2018 von Manchester United in die US-Eliteliga gewechselt. Seither ist es das zweite Mal, dass der 37-Jährige wegen einer Tätlichkeit gesperrt wurde. Vor fast genau einem Jahr hatte er nach einem Schlag an den Hinterkopf eines Gegenspielers, der ihm auf den Fuß getreten war, Rot gesehen.