Die schmalen Punkte-Polster beider Teams auf den Relegationsplatz – Fürth 4 Punkte, Magdeburg 5 Punkte – waren kein Grund für Entspannung. Und so agierten beide Teams am Ronhof zunächst verunsichert mit vielen Fehlern im Vorwärtsgang. Magdeburg versuchte es mit langen Bällen auf Moritz-Broni Kwarteng, die jedoch nichts einbrachten. In einem für die Fans äußerst zäh zu verfolgenden Spiel kam es nur durch individuelle Fehler zu Möglichkeiten. FCM-Abwehrspieler Mo El Hankouri versuchte fast an der eignen Eckfahne stehend einen Seitenwechsel und in der Mitte gelangte Ragnar Ache an den Ball, bekam den zu scharfen Ball aber per Kopf nicht auf das verlassene Tor (25.).