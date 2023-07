Zweite Fußball-Bundesliga Düsseldorfs Ginczek vermiest Hertha den Auftakt

Die im Gegensatz zum letzten Bundesligaspiel auf sieben Positionen veränderte Hertha musste ab der 26. Minute auf den Rechtsaußen Winkler verzichten. Er hatte sich ohne Fremdeinwirkung verletzt. Für ihn kam der vom ungarischen Fehérvár FC zurückgekehrte Trainersohn Pálko Dárdai.

Beide Teams vermeiden allzu große Offensivbemühungen

Hertha, das ganz in Dunkelblau und ohne Trikotsponsor auflief, gewann durch die Sicherheit in der Defensive zunehmend an Spielanteilen. Aber keines der Teams machte bis hierhin den Eindruck unbedingt in Führung gehen zu wollen. Es war das Erwartete Abtasten zwei Teams, die in der Spitze mitspielen können – auch wenn diese in dieser Saison mit Mannschaften wie dem Hamburger SV, Schalke 04 oder dem FC St. Pauli sehr eng werden dürfte.