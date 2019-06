+++ Transferticker +++ Absteiger Stuttgart setzt weiter auf Mario Gomez

PERSONALIE

Hitzlsperger traut Gomez "tragende Rolle" zu

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger setzt auch nach der Ausmusterung vieler Routiniers beim VfB Stuttgart weiter auf den erfahrenen Mario Gomez. "Mario will nochmals zeigen, dass er eine tragende Rolle für den VfB spielen kann. Ich traue ihm das zu", sagte Hitzlsperger im Interview der "Südwestpresse". Die Motivation des früheren Nationalstürmers Gomez, den Schwaben zum Wiederaufstieg in die Bundesliga zu verhelfen, sei groß. Der 33-Jährige hat beim Absteiger noch einen bis zum 30. Juni 2020 gültigen Vertrag.

Zuletzt hatten sich die Stuttgarter von älteren Spielern wie Kapitän Christian Gentner, Andreas Beck und Dennis Aogo getrennt. Torwart Ron-Robert Zieler kehrte zu Hannover 96 zurück. "Das waren schwierige Entscheidungen für uns", sagte Hitzlsperger.

TRANSFERS

Leibold ist der achte Neue beim HSV

Zweitligist Hamburger SV hat den nächsten Zugang verpflichtet. Linksverteidiger Tim Leibold kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg. Wie der Klub am Samstag mitteilte, unterschrieb der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2023. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Leibold 1,8 Millionen Euro Ablöse kosten. Leibold hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison 32 Spiele für den Klub absolviert und dabei drei Assists gegeben. "Er hat noch Luft nach oben, sich weiterzuentwickeln, und wird uns definitiv bei unseren ambitionierten Zielen helfen", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Leibold ist in dieser Sommertransferperiode bereits der achte Zugang nach David Kinsombi (Kiel), Daniel Heuer Fernandes (Darmstadt), Sonny Kittel (Ingolstadt), Jeremy Dudziak (St. Pauli), Adrian Fein (FC Bayern II) Jan Gyamerah und Lukas Hinterseer (beide Bochum). Dazu kommen noch Rückkehrer wie Bobby Wood (war an Hannover ausgeliehen).

Schalke trennt sich von Bentaleb, Konopljanka und Mendyl

Der FC Schalke 04 will sich noch vor dem Saisonstart von einem Trio trennen. Neben Hamza Mendyl und Nabil Bentaleb kann auch Jewgeni Konopljanka den Bundesligisten vorzeitig verlassen. Dies bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Der ukrainische Nationalspieler Konopljanka war 2016 vom FC Sevilla gekommen, Mendyl war im Sommer 2018 als Linksverteidiger vom OSC Lille verpflichtet worden, der offensive Mittelfeldspieler Bentaleb kam 2016 von Tottenham Hotspur. Bentaleb und Konopljanka erhielten Verträge bis 2021, Mendyl bis 2023.

Union leiht Schlotterbeck aus Freiburg aus

Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin hat Innenverteidiger Keven Schlotterbeck vom Ligakonkurrenten SC Freiburg ausgeliehen. Der 22-Jährige wechselt für ein Jahr nach Köpenick, für Freiburg absolvierte er neun Partien in der Bundesliga. "Keven war unser Wunschspieler auf dieser Position und kann unser Spiel als Linksfuß flexibler gestalten", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Union startete schon am Samstag in die Saisonvorbereitung. Schlotterbeck war ebenso bereits dabei wie die Zugänge Anthony Ujah (Mainz) und Sheraldo Becker.

Union musste zuletzt den Stamm-Innenverteidiger Marvin Friedrich zurück nach Augsburg ziehen lassen. Der FCA hatte sich eine Rückkaufoption für den 23-Jährigen gesichert. Die Berliner versuchen aber weiter, Friedrich fest zu verpflichten.