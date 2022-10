Fragwürdiger Polizeieinsatz vor der Partie

Unschöne Szenen gab es jedoch vor der Partie: Ein Polizeieinsatz vor dem Hamburger Stadt-Derby hatte am Freitagabend für Aufregung gesorgt. Die Polizei hatte mehrere Anhänger des FC St. Pauli in Gewahrsam genommen. Ein auf Twitter kursierendes Video zeigt eine solche Ingewahrsamnahme, bei der ein Polizist Zwang in Form von körperlicher Gewalt anwendet. »Ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde, gilt es zu prüfen«, teilte die Polizei via Twitter mit.