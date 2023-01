Vor 56.507 Zuschauern im Volksparkstadion stellten die Platzherren die Weichen schon in der ersten Halbzeit. Robert Glatzel brachte den HSV schon nach drei Minuten aus kurzer Distanz in Führung, Moritz Heyer (17.) baute per Kopfball den Vorsprung aus.

Erst nach dem Anschlusstor durch Fabio Kaufmann (30.) fand die Mannschaft von Trainer Michael Schiele besser in die Partie und war den bis dahin unterforderten Gastgebern nun ein ebenbürtiger Gegner.