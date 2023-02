In einer immer hektischer werdenden Partie hielt Hansa-Torhüter Markus Kolke sein Team bei einer Dreifachchance des HSV im Spiel (52.). Rostocks Damian Roßbach sah in der 81. Minute Gelb-Rot, der HSV ließ zahlreiche Gelegenheiten liegen. Erst in der Nachspielzeit machte Winterzugang András Németh alles klar (90.+4). Am kommenden Spieltag kommt es zum Spitzenduell – Heidenheim (36 Punkte) empfängt den HSV (40 Punkte).