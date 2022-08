Brasilien ist das Exportland Nummer eins: 1219 brasilianische Profifußballer spielten im Mai dieses Jahres im Ausland. Die deutschen Kicker bleiben hingegen meist im eigenen Land, nur 441 Profis verdienen ihr Geld anderswo. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Island Exportweltmeister: 73 Fußballer treten 2022 in ausländischen Topligen an, immerhin jeder 2390. männliche Bewohner der Insel. Viele Kicker verlassen auch Argentinien (815) und Frankreich (978), um im Ausland Karriere zu machen.