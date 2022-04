Der französische Radprofi Nacer Bouhanni ist auf der zweiten Etappe der Türkei-Rundfahrt von Selcuk nach Alacati schwer gestürzt und hat sich dabei den ersten Halswirbel gebrochen. Wie sein Team Arkéa Samsic mitteilte, wurde der 31 Jahre alte Sprint-Spezialist im Krankenhaus von Izmir ärztlich versorgt. Der dreifache Vuelta-Etappensieger soll nun zur weiteren Behandlung in seine Heimat geflogen werden.

Stürze sind im Radsport sind schwer zu vermeiden, für Bouhanni war es in diesem Fall besonders bitter. Denn dieser Unfall hätte vermieden werden können, erinnerte allerdings an den Sturz bei der letztjährigen Tour de France , als eine Zuschauerin mit einem Pappschild einen Massensturz ausgelöste hatte. Wie eine Amateur-Videoaufnahme auf Twitter zeigt (der SPIEGEL verzichtet in diesem Fall auf eine Einbettung der Bilder), lief ein Fußgänger am Montag mit dem Rücken zum mit hohem Tempo nahenden Peloton auf der Straße. Die Fahrer rechneten nicht mit einem solchen Hindernis und mehrere Fahrer stürzten auf den Asphalt.

Bouhanni – Teamkollege Kévin Ledanois war ebenfalls in den Unfall verwickelt und muss die Rundfahrt mit einer Knieverletzung aufgeben – saß in der Folge mit schmerzverzerrtem Gesicht neben einem Bürgersteig und wurde im Anschluss mit angelegter Halskrause in das Krankenhaus gebracht.

Arkéa Samsic hat mit Nairo Quintana einen der Favoriten auf den Gesamtsieg in seinen Reihen, musste das Rennen am Dienstag jedoch mit nur fünf Fahrern fortsetzen. Quintana war auf der zweiten Etappe auch in zwei Stürze verwickelt, kann aber vorerst weiterfahren.