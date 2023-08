Fußball-Trickser Wenn nachts die Halbwelt von Buenos Aires Futsal zockt

Argentinien ist im Fußball eine Großmacht. Wer wissen will, was den Sport leidenschaftlich, roh und aufregend macht, sollte nachts ein Futsal-Match in Buenos Aires besuchen. Es geht um Adrenalin – und viel Geld.