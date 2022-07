Großbritannien könnte die erste große Rennsportnation werden, in der Jockeys bei übermäßigem Peitschengebrauch disqualifiziert werden. Der Verband British Horseracing Authority (BHA) hat am Dienstag eine Liste von Empfehlungen zum Gebrauch der Peitsche veröffentlicht. Demnach dürfen Reiter diese nur noch in der sogenannten »Backhand position« halten, also in Richtung Hinterhand des Pferdes. Dies soll weit ausholende Armbewegungen verhindern, mit der das Pferd kräftiger geschlagen werden kann.