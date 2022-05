Der legendäre britische Jockey Lester Piggott ist tot. Wie sein Schwiegersohn William Haggas betätigte, starb der 86-Jährige am Sonntagmorgen in einem Genfer Krankenhaus. »Lester ist heute Morgen friedlich eingeschlafen«, teilte Haggas mit.

Trotz seiner für einen Jockey ungewöhnlichen Größe von 1,73 Metern gewann »der lange Kerl« in seiner Laufbahn mehr als 5000 Rennen, darunter dreimal den Prix de l’Arc de Triomphe in Paris. Seinen ersten Sieg holte er 1948 als Zwölfjähriger im Sattel von The Chase in Haydock, seinen letzten mit Palacegate Jack kurz vor seinem 59. Geburtstag 1994 auf derselben Bahn.