Seit vielen Jahren legt der FC Bayern München in der Champions League die Grundlage dafür, dass er allen anderen deutschen Vereinen voraus ist. Kein anderer Klub Europas erreichte in den vergangenen zehn Jahren so oft das Viertelfinale der Königsklasse. Verbunden damit ist ein immer größerer Geldregen. In dieser Saison kassierte München bisher über 52 Millionen Euro an Prämien, dazu kommen die Einnahmen aus Ticketverkäufen und dem nationalen Markenpool. Sollte München das Finale erreichen, dürften Einnahmen von weit über 150 Millionen Euro zusammenkommen.