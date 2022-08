Die beiden Frauen, die heute mehr als 60 Jahre alt sind, werfen Foreman konkret vor, sie in mehreren Fällen zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben. Als mutmaßliche Tatorte werden ein Hotel in San Francisco und ein Appartment in Beverly Hills genannt. Sie sollen damals noch minderjährig gewesen sein.

»Ich weise diese Anschuldigungen zurück«

Foreman selbst hatte sich bereits im letzten Monat zu den Vorwürfen geäußert. »In den letzten sechs Monaten haben zwei Frauen versucht, von mir und meiner Familie jeweils Millionen von Dollar zu erpressen«, hatte Foreman mitgeteilt.