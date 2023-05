Wie sieht das Streckenprofil in diesem Jahr aus?

Den 26. Mai sollten sich die Radsportfans schon einmal rot im Kalender ankreuzen. An diesem Tag muss das Fahrerfeld über fünf Alpenpässe, es geht in die Dolomiten zu den berühmten drei Zinnen. Am Ende geht es sieben Kilometer nur bergauf, eine brutale Etappe mit insgesamt 5400 Höhenmetern.