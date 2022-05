In dieser Woche hat sich Jai Hindley gleich mehrfach verdient gemacht. Nicht nur, dass er als erster Australier den Giro d'Italia für sich entschieden hat. Nicht nur, dass er damit den größten Erfolg für das deutsche Team Bora-hansgrohe ermöglichte. Er hat auch den Jargon der Sportlersprache um ein neues Bild bereichert. Man sei hierhergekommen, um zu gewinnen und »nicht, um Tausendfüßlern Socken anzuziehen«, diktierte er den Journalistinnen und Journalisten bei einem Medientermin.

Bei der anschließenden Dolomiten-Etappe am Samstag hätte man schon das Gefühl haben können, Hindley habe nicht zwei, sondern tausend Füße zur Verfügung. Fast mit Leichtigkeit hängte er seinen schärfsten Rivalen, Richard Carapaz, am Aufstieg zum Fedaiapass ab.

Der Mann aus Ecuador, eigentlich der Topfavorit auf den Gesamtsieg, war zuvor von der Teamstrategie von Bora-hansgrohe mürbe gefahren worden und konnte nichts mehr zusetzen. Beim finalen Zeitfahren am Sonntag in Verona reichte dem 26-jährigen Hindley aus Perth dann ein 15. Platz, um das Rosa Trikot zu behalten. Schon 2020 kurz vor dem großen Ziel Australien hat große Radfahrer gehabt, Phil Anderson, der als erster Nicht-Europäer das Gelbe Trikot der Tour de France trug, den Toursieger Cadel Evans, und doch hat es bis zur 105. Auflage gedauert, bis Down Under sich jetzt auch in die Siegerliste des Giro eintragen kann. Hindley war vor zwei Jahren schon fast so weit, da ging er zeitgleich mit dem Briten Tao Geoghegan Hart auf die letzte Etappe in Mailand, es war auch ein Zeitfahren, und er verlor das Duell.

Bild vergrößern Jai Hindley beim abschließenden Zeitfahren Foto: IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse FerrariFa / IMAGO/LaPresse

Eine große Karriere schien sich da dennoch anzubahnen, aber danach fiel Hindley erst einmal in ein Leistungsloch. 2021 fiel er kaum auf, erst nach seinem Wechsel zu Bora zu Beginn der Saison hat er wieder Fuß gefasst. Teamchef Ralph Denk hatte ihm früh eine Schlüsselrolle bei diesem Giro zugedacht: Hindley ging neben dem Deutschen Emmanuel Buchmann und dem Niederländer Wilco Keldermann als gleichberechtigter Kapitän in die drei Italien-Wochen, eine Strategie, die am Ende aufging. Der Erfolg des Australiers ist damit auch und, man möchte fast sagen, vor allem, ein Triumph des Teams: Der Mann aus der Tiefebene von Perth ist ein starker Bergfahrer, das hat er mit seinem Etappensieg in den Abruzzen bewiesen, aber keiner, der eine Rundfahrt im Alleingang für sich entscheiden kann. Bora hat ihn durch Italien getragen, mit Lennard Kämna hatte er einen Edelhelfer zur Seite, am Ende spannten sich auch Keldermann und Buchmann für den Australier ein.

Bora-hansgrohe oben angekommen Buchmann wurde am Ende Siebter, Kämna gewann die Etappe am Ätna – Bora-hansgrohe ist im zwölften Jahr seines Bestehens in der ersten Reihe der Radsportteams angelangt. Ein Aufstieg wie eine Bergetappe, immer wieder ein Stück weiter aufwärts. Mit schwierigen ersten Jahren, als der Sportliche Leiter Jens Heppner nach alten Dopingvorwürfen gehen musste. Mit der Verpflichtung von Supersprinter Peter Sagan 2016 spätestens war klar, dass hier ehrgeizige Ziele verfolgt werden. Bora-hansgrohe wollte nach oben und ist jetzt oben. Hindley ist nun ihr neues Aushängeschild, am Berg ist er einer der Besten. Zum Fedaiapass kletterte er schneller hinauf als einst Italiens berühmt-berüchtigtes Radsportidol Marco Pantani, auch auf der Königsetappe nach Aprica unterboten Carapaz und Hindley die bisherige Bestmarke des Italieners. Pantani-Vergleiche sind im Radsport immer anrüchig, angesichts der Dopingkarriere, die der tragische Tour- und Giro-Held der Azzurri aufzuweisen hatte. Bora-Chef Ralph Denk hat immer betont, die heutige Radsport-Generation sei »anders«, es habe ein Umdenken stattgefunden. Es war tatsächlich ein Giro d'Italia ohne Geraune um Doping.

Seit Jahren fern der Heimat »Ich bin ein stolzer Australier und freue mich riesig«, kommentierte Hindley seinen Erfolg. Seit 2020 hat er sein Land nicht gesehen, die strikten Coronaauflagen machten einen Besuch in Australien unmöglich. Er habe darunter gelitten, sagt er. Auch ein Grund, warum er nach dem Giro-Podest von 2020 seine Form verloren habe. Es kamen die Selbstzweifel, fern der Heimat. Mehr Comeback als jetzt ist kaum denkbar.

Bild vergrößern In Italien verehrt: Vincenzo Nibali Foto: MAURIZIO BRAMBATTI / EPA

Die Italiener dagegen warten auf ihrer Schleife nun schon seit 2016 wieder auf einen Gesamtgewinner aus dem eigenen Land. Vincenzo Nibali, der Hai von Messina, war damals der Letzte, der die Rundfahrt für Italien gewann.