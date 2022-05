Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Vorjahressieger Egan Bernal konnte nach seinem schweren Unfall Ende Januar in Kolumbien , wo er bei einer Trainingsfahrt in einen parkenden Bus gerast war, nicht am Rennen teilnehmen. Der 25-Jährige lag tagelang auf der Intensivstation und es war unklar, ob er überleben würde. Sein Team geht stattdessen mit dem ebenfalls als Favoriten gehandelten Richard Carapaz an den Start, der sich auf der ersten Etappe den sechsten Platz sichern konnte.

Am Samstag steht das erste von zwei Einzelzeitfahren auf dem Programm, die neun Kilometer durch Budapest sollten jedoch nicht für große Abstände im Gesamtklassement sorgen. Der Ausflug nach Ungarn endet am Sonntag mit der Etappe von Kapsovar nach Balatonfüred, ehe es auf der vierten Etappe in Italien schon ernst wird und auf den Ätna geht – den höchsten aktiven Vulkan Europas. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona.