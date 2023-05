Ausgerechnet Roglič. Vor knapp drei Jahren hatte der frühere Skispringer bei der Tour de France das allem Anschein nach sichere Gelbe Trikot am vorletzten Tag im Kampf gegen die Uhr in La-Planche-des-Belles-Filles noch an seinen Landsmann Tadej Pogačar verloren.

Dieses Mal sorgte er für umgekehrte Verhältnisse – und das an einem Ort, an den er beste Erinnerungen hatte. In Tarvisio, wo Roglič am Samstag von der Rampe fuhr, gewann er 2007 auf der Skisprungschanze die Goldmedaille bei der Junioren-WM mit dem slowenischen Team, bevor er später zum Radsport wechselte.