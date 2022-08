Golf Engländer Donald führt Team Europe an

Es hätte wohl noch näher liegende Kandidaten gegeben, zum Beispiel Martin Kaymer oder Sergio Garcia, die in ihren Karrieren bereits Majorturniere gewinnen konnten und ebenfalls auf sehr erfolgreiche Ryder-Cup-Teilnahmen zurückblicken können – doch der Deutsche und der Spanier spielen wie auch Donalds Vorgänger Stenson auf der umstrittenen und von Saudi-Arabien finanzierten LIV Golf Series.

Stenson war deswegen vor knapp zwei Wochen als europäischer Ryder-Cup-Kapitän abgesetzt worden. Mittlerweile spielt der 46-Jährige auf der konkurrierenden Golftour und gewann am Sonntag bereits bei seinem Debüt das LIV-Turnier in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey.