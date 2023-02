Deutschlands Golflegende Bernhard Langer hat mit seinem 45. Sieg auf der PGA Tour Champions Geschichte geschrieben. Der 65-Jährige stellte den Rekord des US-Amerikaners Hale Irwin ein, der in seiner Karriere ebenfalls 45 Turniere auf der US-Seniorentour gewinnen konnte. Langer verteidigte am Sonntag den Titel bei der Chubb Classic in seiner Wahlheimat Florida.