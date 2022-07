Superstar Tiger Woods war abgeschlagen am Cut nach zwei Runden gescheitert. Der Amerikaner hatte sich am Freitag erneut unter Schmerzen über den Platz gequält, bei seinem umjubelten Empfang an Loch 18 hatte er Tränen in den Augen. Aus Deutschland war kein Profi für das einzige Major außerhalb der Vereinigten Staaten qualifiziert. Titelverteidiger Collin Morikawa (USA) scheiterte wie Woods am Cut.

Cameron Smith gilt auf der Tour als bescheidener Sportler. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie in Queensland und macht neben dem Platz vor allem mit seinem Vokuhila auf sich aufmerksam. Als er einmal 3,6 Millionen US-Dollar Preisgeld verdiente, wusste er nicht so recht, wohin damit. »Es ist so viel Geld, aber, ja, ich weiß nicht«, sagte er. Nun kommen noch einige Millionen obendrauf. Für extravagante Spielereien wird Smith das Geld wohl nicht ausgeben.