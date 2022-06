Die 150. Auflage des Majors findet vom 14. bis 17. Juli auf dem legendären Old Course in St. Andrews in Schottland statt. Es ist das älteste noch ausgespielte Golfturnier der Welt.

Zahlreiche Stars wie Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, oder zuletzt Medienberichten zufolge der viermalige Major-Champion Brooks Koepka, haben sich bereits der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour angeschlossen. Auch der deutsche Martin Kaymer ist dabei.