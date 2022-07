British Open Woods golft sich fast ans Ende des Feldes

Für Woods ist die British Open erst das dritte PGA-Turnier seit seinem Unfall im Februar 2021, bei dem er sich sein rechtes Bein mehrfach gebrochen hatte. Nachdem er im April beim Masters in Augusta sein Comeback gefeiert hatte, musste Woods bei der PGA Championship im Mai in Tulsa wegen zu starker Schmerzen aufgeben. Die US Open im Juni ließ er anschließend aus, um sich für seinen Lieblingsplatz, den Old Course, vorzubereiten.