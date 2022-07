Einem Bericht des »Telegraph« zufolge erhält Watson 50 Millionen Dollar Prämie für sein Engagement bei der Serie.

Hinzu kommen horrende Preisgelder. Das LIV-Auftaktturnier in London war mit 25 Millionen Dollar dotiert. So viel Geld gibt es bisher bei keiner PGA-Veranstaltung. Insgesamt lockt die LIV-Tour bei ihren acht Turnieren in diesem Jahr mit einem Gesamtpreisgeld von 250 Millionen Dollar.

Die neue Golfserie steht seit Monaten in der Kritik. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Saudi-Arabien mit den Golfern »Sportwashing« betreibt – also mit Sport sein internationales Image aufzupolieren versucht und somit abzulenken von den Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land.