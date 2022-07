»Ich habe das Glück, seit 1995 in St. Andrews spielen zu dürfen«, sagte Woods zu NBC Sports. »Ich weiß nicht, ob ich körperlich in der Lage sein werde, ein weiteres British Open hier in St. Andrews zu spielen. Ich fühle mich auf jeden Fall in der Lage, weitere British Opens zu spielen, aber ich weiß nicht, ob ich da sein werde, wenn es hier wieder losgeht.«

Woods hatte sein Comeback im April gegeben und wurde beim US Masters 47.. Bei der PGA Championship im darauffolgenden Monat schaffte er den Cut, zog sich aber nach der dritten Runde wegen anhaltender Schmerzen in Bein und Fuß zurück. Die U.S. Open ließ er aus, um sich rechtzeitig für die 150. Open auf dem Platz zu erholen, die er als seinen Lieblingsplatz bezeichnet.