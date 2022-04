Der frühere australische Profi-Golfer Jack Newton ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Newton, der 1975 bei den British Open gegen Tom Watson verlor und beim Masters 1980 hinter Seve Ballesteros den zweiten Platz belegte, bevor seine Profigolfkarriere durch einen fast tödlichen Flugzeugpropellerunfall beendet wurde, starb am Freitag an »gesundheitlichen Komplikationen«, wie seine Familie in einer Erklärung mitteilte. Newton litt an der Alzheimerkrankheit.