Als Erklärung für die Abkehr von Stenson wurden in dem offiziellen Statement lediglich Entscheidungen genannt, die Stenson »in Bezug auf seine persönlichen Umstände getroffen« habe. Diese hätten verdeutlicht, dass er »nicht in der Lage sein wird, bestimmte vertragliche Verpflichtungen gegenüber Ryder Cup Europe zu erfüllen«, zu denen er sich vor seiner Bekanntgabe als Kapitän am 15. März verpflichtet habe.