»Wenn ich zurückblicke, bin ich froh, dass ich nicht sofort erfolgreich war«, sagte Whitworth. »Als es dann so weit war, war ich bereit.« Ihren ersten Titel gewann sie 1962 in ihrem vierten Profijahr, ihren letzten 1985. Whitworth gewann in ihrer Karriere sechs Major-Turniere. Sieben Mal wurde sie zur LPGA-Spielerin des Jahres gewählt, 1982 folgte die Aufnahme in die World Golf Hall of Fame.