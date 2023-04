LIV-Golfer kritisiert eigene Tour »Es geht um das verdammte Geld«

Gehen die Stars aufeinander zu?

Varner tritt an diesem Wochenende beim traditionsreichen US-Masters in Augusta an, bei der die gesamte Golfelite versammelt ist. Zum ersten Mal in der Geschichte des 87. Masters sind auch 18 Spieler der LIV-Tour am Start und treffen dort auf ihre Ex-Kollegen der PGA-Tour und DP World Tour. Die Frage ist, wie die Starts bei diesem Zusammentreffen miteinander umgehen.

Varner macht sich allerdings wenige Gedanken über die Begegnung: »Sie sind nur sauer, dass du dich mit ihrem Geld anlegst. Ich glaube, manche Leute sind eifersüchtig, und so ist es nun mal«, sagte er.

Die LIV-Spieler, die in diesem Jahr in den Top 50 der Weltrangliste geführt werden, sind für das Masters qualifiziert. Die PGA-Tour hatte die LIV-Golf-Spieler von ihren Veranstaltungen ausgeschlossen. LIV-Spieler haben an DP World Tour- und Asian Tour-Turnieren teilgenommen, bei denen sie Ranglistenpunkte sammeln konnten. Für die LIV-Golf-Turniere wurden keine Punkte für das Official World Golf Ranking (OWGR) vergeben.